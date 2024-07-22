С начала года из региона отправили на экспорт 1,3 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

С начала 2024 года из Калининградской области отправили на экспорт 1,3 тыс. тонн рыбы, продукции из неё и морепродуктов. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.



Товар был отправлен в Грузию, Монголию, Азербайджан и страны Европейского союза. В Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты и Азербайджан отправили 171 тонну полуфабрикатов из мяса птицы.

Основную часть экспортных партий поднадзорной госветнадзору продукции — 671,1 тыс. тонн — составили корма растительного происхождения. Грузы направили в Турцию, Саудовскую Аравию, Азербайджан, Узбекистан и страны ЕС.

«Перед отправкой экспортная продукция подверглась лабораторным исследованиям на соответствие требованиям страны-импортера в аккредитованной лаборатории. На всю экспортируемую продукцию выданы ветеринарные сертификаты», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, с начала 2024 года с территории Калининградской области вывезли в Киргизию, Казахстан и Китай 22 тыс. тонн почвогрунта.