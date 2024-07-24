РИА Новости: всем российским семьям хватает денег на еду

В России впервые ни одно из домохозяйств не заявило, что семье не хватает денег на еду. Увеличилось число тех, кому хватает средств на удовлетворение всех потребностей. Как утверждает агентство РИА Новости, это следует из данных Росстата.



«В 2023 году впервые с 2004 года (более ранних данных в открытом доступе нет) российские домохозяйства не заявили, что им не хватает денег на еду. При этом в прошлом году таких было 0,1% от семей, а 20 лет назад — 4,4%, — отмечает агентство. — В то же время число домохозяйств, у которых достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным, выросло до 3,4% с 2,7% годом ранее. Это второй результат в истории, выше было только в 2019 году (3,5%)».

36,6% опрошенных (на два процентных пункта выше, чем ранее) сообщили, что в 2023 году у них достаточно денег на еду, одежду и товары длительного пользования, но не хватает на покупку автомобиля, квартиры или дачи.

Доля тех, кто не мог позволить себе товары длительного пользования, уменьшилась до 48,7% с 49,7%. Количество семей, которые могли покупать продукты, но испытывали затруднения с приобретением одежды и оплатой ЖКХ, также снизилось — до 11,2% с 12,9%. При этом около 0,1% российских семей затруднились с оценкой своего финансового положения.

Ранее Росстат сообщал, что реальные располагаемые доходы по итогам 2023 года выросли на 5,8%, а доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности составила минимальные за всю современную историю страны 8,5%.