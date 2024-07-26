Центробанк повысил ключевую ставку до 18%

Банк России повышает ключевую ставку до 18%. Решение о повышении ставки сразу на 200 базисных пунктов принял в пятницу, 26 июля, Совет директоров Центробанка, сообщается на сайте регулятора.

«Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — говорится в сообщении.