Калининградстат: поездки в Беларусь и Египет подорожали

Калининградстат проанализировал динамику цен и тарифов на услуги в июне 2024 года и сравнил их с показателями мая этого же года. Результат мониторинга был представлен на сайте ведомства.

На первой строчке в рейтинге наиболее подорожавших услуг находятся поездки в Беларусь, выросшие в цене на 17,05%, до 73567 рублей. На втором месте — путёвки в санатории, ставшие дороже на 16,19%, до 4270 рублей за день. Третью позицию занимают поездки в Египет, подорожавшие на 15,23%, до 80956 рублей. На четвёртом месте — проживание в доме отдыха (+14,66%, 3432 рубля за сутки). Замыкает пятёрку аренда двухкомнатной квартиры, данная услуга прибавила в цене 13,15% и обойдётся в 35322 рублей за месяц.

По сравнению с маем в июне наиболее значительно снизились цены на проезд в купейном вагоне скорого поезда (-10,44%, 633 рубля за 100 километров). На второй позиции — годовая стоимость полиса КАСКО (-5,85%, 41473 рубля за полис). Проезд в купейном вагоне нефирменного поезда снизился в цене на 4,01% до 522 рубля за 100 километров. Поездки в страны Средней Азии также стали дешевле на 1,03% до 59966 рублей.

Напомним, в мае наиболее подорожавшими услугами Калининградстат назвал проживание в доме отдыха, поездки в Турцию и лечение в санатории. В этот же период цены снизились на проживание в студенческом общежитиях и гостиницах 4-5*, а также поездки в Египет.