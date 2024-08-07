Качанович: «Девелоперы Калининградской области поставлены в условия выживания»

На фоне повышения ключевой ставки на рынке недвижимости «складывается момент „идеального шторма“», а калининградские девелоперы «поставлены в условия выживания». Такое мнение озвучил в интервью «РБК Калининград» учредитель Калининградского торгово-строительного холдинга Александр Качанович.

Он отметил, что рост ключевой ставки «вызывает если не уныние, то по крайней мере пессимизм». «На рынке недвижимости складывается момент „идеального шторма“. С одной стороны, поднимается ставка рефинансирования, то есть ресурсы и деньги стоят дороже, с другой стороны, сворачиваются ипотечные программы, и мы все понимаем, что простые граждане едва ли в состоянии позволить себе квартиру, которая за год вырастет в цене на 20%», — пояснил Качанович.

По его словам, «объём покупательской активности на сегодняшний день снизился в 2–3 раза», а «удорожание по большинству видов стройматериалов составляет уже не 50 и даже не 100%». При этом застройщик прогнозирует дальнейшее снижение спроса и удорожание себестоимости строительства.

«Потому я и называю эту ситуацию «идеальным штормом». Мы имеем для этого все условия: удорожание себестоимости, снижение покупательской активности, дефицит трудовых ресурсов, нехватку строительных материалов при многократном росте цен на них. Ещё раз хочу подчеркнуть: строители, девелоперы Калининградской области поставлены в условия выживания«,— сказал Качанович.

«Можно с уверенностью говорить, что недвижимость будет дорожать. Вероятно, себестоимость строительства будет расти опережающими темпами, а темпы увеличения цен на продажу объектов за счёт снижения спроса будут не такими высокими, как раньше. Но в горизонте года-двух-трёх лет, когда государство вернётся к поддержке этой отрасли и выступит с каким-то набором программ, стоит ждать двукратного роста цен», — заключил он.