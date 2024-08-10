С начала года из региона экспортировали более 200 тыс. тонн пшеницы

С начала 2024 года из Калининградской области экспортировали более 200 тыс. тонн пшеницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Зерно отправляли в четыре страны: Венесуэлу, Мексику, Сербию и Тунис. Отмечается, что нынешний показатель за первые 7 месяцев больше аналогичного прошлогоднего на 4%.

«Под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора по Калининградской области с начала 2024 года на экспорт с территории региона отгружено 212 тыс. тонн пшеницы продовольственной», — говорится в сообщении Россельхознадзора.