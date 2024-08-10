С начала года из региона экспортировали более 200 тыс. тонн пшеницы

С начала года из региона экспортировали более 200 тыс. тонн пшеницы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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С начала 2024 года из Калининградской области экспортировали более 200 тыс. тонн пшеницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Зерно отправляли в четыре страны: Венесуэлу, Мексику, Сербию и Тунис. Отмечается, что нынешний показатель за первые 7 месяцев больше аналогичного прошлогоднего на 4%.

«Под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора по Калининградской области с начала 2024 года на экспорт с территории региона отгружено 212 тыс. тонн пшеницы продовольственной», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В феврале стало известно, что из Калининградской области в 2024 году планируется поставить за пределы России более 500 тыс. тонн зерновых, сохранив объем экспорта на уровне 2023 года. Более 90% экспорта приходится на пшеницу, в незначительных объемах регион экспортирует кукурузу и ячмень. По данным областных властей, внутрирегиональная потребность в зерне составляет сейчас около 411 тыс. тонн. Урожай зерна в области в 2023 году составил порядка 650 тыс. тонн.

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