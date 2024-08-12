Янтарный комбинат продал переработчикам около двух тонн янтаря

Представители малого и среднего бизнеса выкупили на открытых торгах Янтарного комбината 63 лота из 73 на сумму 10,5 млн. рублей. Общий вес выставленных на аукцион лотов составил чуть более двух тонн янтаря, стартовая стоимость — 9 млн 400 тысяч рублей. Превышение стартовой цены в процессе торгов составило от 5 до 290%, сообщает пресс-служба предприятия.



В аукционе приняли участие 27 переработчиков солнечного камня. 51 лот весом от одного до пяти килограммов комплектовался из янтаря ручной сортировки малых, средних и крупных фракций. Часть лотов были представлены «ситовкой» — мелкими фракциями, прошедшими механическую сортировку, а часть — полуфабрикатами, то есть янтарем, после первых стадий обработки на оборудовании комбината. Десять лотов весом до полутора килограммом формировались из крупных образцов балтийского камня размером 100-300 граммов.

«Малый и средний бизнес, как правило, ориентирован на ситовую фракцию, лотами небольшого веса. Однако отрасль развивается, появляется спрос на разный продукт. Наш эксперимент с лотами янтаря весом от 100 до 300 граммов говорит о том, что спрос на предложение есть. Участники аукциона выкупили половину из впервые предложенного более дорогого крупного камня», — сообщил руководитель службы реализации янтарного сырья Максим Ломакин.

Всего в 2024 году запланировано 11 аукционов, из них три — для малого и среднего бизнеса. Последний, третий аукцион для этой целевой аудитории пройдет в ноябре. До конца года к участию в торгах Янтарный комбинат пригласит также крупный бизнес и художников. В октябре пройдет онлайн аукцион уникальных камней.

В пресс-службе напомнили, что на Калининградском янтарном комбинате действует торгово-сбытовая политика, в рамках которой весь добытый на предприятии янтарь реализуется только через открытые конкурсные торговые процедуры — на бирже АО «Восточная биржа» (бывшая биржа «Санкт-Петербург») и в ходе аукционов для переработчиков. На сегодняшний день биржа и аукционы являются единственными законными способами приобретения сырья. «В прошлом году объем реализации сырья вырос на 29 % относительно 2022 года и составил 676 тонн янтаря на сумму более 4,372 млрд рублей», — сообщили на предприятии.