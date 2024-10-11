Импорт иномарок в Россию достиг пиковых значений

Импорт новых и поддержанных легковых машин в Россию в сентябре 2024 года достиг пиковых значений и составил почти 147 тыс. штук, став рекордным за последние 16 лет. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на презентацию «Автостата», представленную на выставке-форуме CarX. В лидерах модельного ряда — автомобили китайского производства.

Импорт новых легковых автомобилей в Россию в сентябре вырос на 17% относительно августа, до 104,2 тыс. штук, данный показатель стал максимальным за 12 лет. Из этого объема 78,6% было ввезено из Китая. В лидерах модельного ряда — автомобили китайского производства Geely Manjaro, Geely Boyue, Chery Tiggo 4 PRO, Geely Atlas. По мнению «Автостата», рекордные показатели связаны с желанием дистрибьюторов как можно больше автомобилей до повышения ставок утилизационного сбора.

Также в сентябре зафиксирован рост импорта автомобилей с пробегом. Данный показатель составил 16,3%, до 42,7 тыс. штук, что стало максимумом в текущем году. Больше всего подержанных машин ввозили из Японии — 46,8%, на Белоруссию пришлось 19,3% импорта.