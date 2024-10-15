Минтруд: максимальный размер пособия по безработице составит 14 742 рубля

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Пособие по безработице в 2025 году планируют проиндексировать на 7,3%, его максимальный размер составит 14 742 рубля. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету, передаёт ТАСС.

«Мы несколько снизили расходы на пособия по безработице с учетом рекордно низкой безработицы. При этом размер пособия по безработице будет проиндексирован впервые за последние годы. Раньше это пособие назначалось ежегодно без жесткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе. Пособие будет проиндексировано на 7,3%, составит 14 742 рубля в максимальном его размере», — сказал Котяков. По словам министра, ситуация на рынке труда стабильная, уровень безработицы равен 2,4%.

В настоящее время максимальный размер пособия по безработице составляет 13 739 рубля. Его выплачивают в первые три месяца периода выплаты пособия. В последующие три месяца его размер составляет 5 370 рублей.



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