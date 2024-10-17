Самозанятым намерены оплачивать больничные за счет дополнительных взносов

Минтруд предлагает провести эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых, сообщают «Ведомости». Начать эксперимент хотят с 1 января 2026 г., а его окончание совпадает с завершением режима «налог на профессиональный доход», запланированным на 31 декабря 2028 г.



Согласно проекту, самозанятые смогут страховаться от временной нетрудоспособности, выбирая страховую сумму — 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Страховые взносы составят 3,84% от суммы, что эквивалентно 1344 или 1920 рублей в месяц. Минтруд также планирует ввести понижающие и повышающие коэффициенты для страховых взносов. Если за два года страховой случай не наступил, взносы снизятся на 30%. При значительных выплатах по больничным размер взносов может вырасти на 10%.



Для вступления в эксперимент самозанятый должен будет подать заявление в территориальные органы страховщика по месту жительства. Выплаты после полугода уплаты взносов. Размер выплат установлен в соответствии с законом об обязательном социальном страховании: 100% от среднего заработка при стаже более восьми лет, 80% — при стаже от пяти до восьми лет и 60% — при стаже до пяти лет. Максимальный размер пособия составит 50 тыс. руб. в месяц (или 1643,83 рублей в день), минимальный — 14,7 тыс. рублей (483,28 рублей в день), следует из материалов Минтруда.



Внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь 2024 г.