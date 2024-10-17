Банк России предложил ввести «период охлаждения» по потребительским кредитам

Банк России предложил ввести так называемый «период охлаждения» по потребительским кредитам и займам между заключением договора и получением денег. Его длительность будет зависеть от суммы кредита или займа. Как сообщает пресс-служба банка, инициатива направлена на противодействие кредитному мошенничеству.

Предполагается, что для сумм до 50 тыс. рублей период охлаждения устанавливаться не будет. Для сумм от 50 до 200 тыс. рублей он составит четыре часа, а для кредитов, превышающих такой порог, — до 48 часов.

Инициатива предусматривает, что банки будут проверять заявку на кредит на наличие признаков мошеннической деятельности. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием злоумышленников, он должен будет предупредить об этом заёмщика. Кроме того, предлагается ускорить процесс обмена информацией между кредиторами и бюро кредитных историй, чтобы избежать возможности оформления человеком кредитов и займов под влиянием мошенников сразу у нескольких кредиторов. Если же финансовая организация выдаст кредит или займ с нарушением антимошеннических норм, то «кредитор будет не вправе требовать от заёмщика исполнения обязательств, начислять проценты и передавать такой кредит коллекторам».

Помимо этого, планируется, что микрофинансовые организации будут обязаны зачислять заёмные средства на счёт, если сведения о заёмщике и получателе денег совпадают. Организации могут отказать в заключении договора, если информация о человеке есть в базе данных Банка России о подозрительных счетах. Для этого этим организациям планируется предоставить доступ к сведениям из базы данных регулятора.

Предложения были направлены в Минфин для разработки законопроекта.