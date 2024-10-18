Калининградский завод «Янтарь» готовит к продаже пассажирское судно «Соталия» (фото)

Построенное по заказу ОСК судно «Соталию» готовят к продаже на судозаводе «Янтарь». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).



«Судно „Соталия“, владельцем которого является ОСК, сейчас находится в Калининграде на заводе „Янтарь“. Там осуществляется его предпродажная подготовка. Потенциальные покупатели, в том числе, местные, продолжают проявлять интерес к судну, ведутся переговоры (об условиях продаж — ИФ)», — сказали в пресс-службе. Стоимость судна не раскрывают.

Ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в своем телеграм-канале сообщал, что власти решают, как будут использовать новый речной трамвай. «Сегодня на ПСЗ „Янтарь“ посмотрел судно для пассажирских перевозок „Соталия“. Посмотрим варианты, как его использовать уже в ближайшее время для организации водных прогулок. Всё очень красиво и комфортабельно, а главное — можно использовать в любую погоду и почти в любое время года», — написал Ермак.

Как ранее сообщал «Интерфакс», пассажирское судно «Соталия», принадлежащее АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), перевели в Калининград в мае. Речной трамвай был построен в 2022 году на предприятии «Ушаковские верфи» под Калининградом по заказу ОСК. В прошлом году судно базировалось в Нижнем Новгороде, совершая рейсы по Волге и Оке.

Кроме того, в 2023 году на «Ушаковских верфях» было построено пассажирское судно «Иния», которое стало развитием «Соталии» и может взять на борт до 54 человек («Соталия» рассчитана на 30 пассажиров). После ходовых испытаний «Инию» также отправили в Нижний Новгород.

АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» входит в «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК) и специализируется на строительстве военных кораблей и гражданских судов различного класса спусковым весом до 10 тыс. тонн, а также на судоремонте. Всего завод построил более 160 боевых кораблей и свыше 500 гражданских судов. В настоящее время контрольный пакет акций ОАО «ПСЗ «Янтарь» принадлежит государству в лице АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Фото из архива с сайта ОСК