В центробанке Европы призвали ввести законы против биткоина

В Европейском центральном банке призвали ввести законы против биткоина (BTC), которые привели бы к полному исчезновению криптовалюты. По мнению экспертов регулятора, рост цены биткоина в будущем может привести к обнищанию и расколу общества. Об этом пишет РБК со ссылкой на статью директора по развитию рыночной инфраструктуры и платежей ЕЦБ Ульриха Биндзайля и советника по тем же вопросам Юргена Шаафа.

Эксперты призвали тех, кто не инвестировал в валюту, выступить против неё и не голосовать за политиков, одобряющих биткоин. Авторы статьи напомнили, что, по мнению большинства экспертов, биткоин является «спекулятивным пузырём», который в определённый момент лопнет и повлечёт за собой социальные издержки. Биндзайль и Шааф отметили, что при росте стоимости BTC прибыль с него получают только первые пользователи за счёт тех, кто инвестировал в криптовалюту позже или вообще не владеет ею. Экономисты подчеркнули, что последние находятся в зоне риска потенциального обнищания.

«В абсолютном выражении те, кто первым начал использовать биткоин, увеличивают свое реальное благосостояние и потребление за счет благосостояния и потребления тех, кто не владеет биткоином или инвестирует в него только на более позднем этапе», — написали экономисты.

При этом авторы отметили, что на курс биткоина сильно влияет политика. В «демократическом контексте» это означает, что подобная зависимость может повлиять на результаты выборов. Владельцы криптовалюты могут не осознавать, что богатеют за счёт других, считают эксперты Европейского банка. Однако те, кто не имеет биткоина, по мнению Биндзайля и Шаафа, должны выступить против него и требовать принятия законов, которые приведут к исчезновению криптовалюты. В противном случае результаты выборов могут быть искажены в пользу политиков, которые поддерживают биткоин, что может привести к расколу общественности.