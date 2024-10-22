МВФ повысил прогноз роста экономики РФ в 2024 году

Прогноз роста российской экономики повышен до 3,6%. Это следует из доклада Международного валютного фонда, пишет РИА Новости.

Эксперты ожидают, что в 2024-м ВВП России увеличится еще на 0,4 процентного пункта, в то время как в июле они прогнозировали его на уровне 3,2%.

При этом МВФ понизил на 0,2 процентного пункта оценку на 2025 год по сравнению с июльским докладом, где этот показатель ожидался на уровне 1,5 процента. Снижение темпов роста экономики РФ, по мнению экспертов организации, может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций из-за смягчения условий на рынке труда и увеличения реальных доходов.

Как отмечает информагентство, Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП России в этом году на 3,9%, в 2025-м — на 2,5%.