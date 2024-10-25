Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 21%

Совет директоров Банка России по итогам заседания объявил о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов — с 19% до 21% годовых. Об этом сообщается на сайте Банка России в пятницу, 25 октября.

«Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых. Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — следует из сообщения Банка России.

Отмечается, что допускается возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Ранее ключевую ставку подняли до 19% 13 сентября.