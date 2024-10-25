Набиуллина: повышение ключевой ставки усилит сберегательную активность населения

Повышение ключевой ставки до 21% усилит сберегательную активность населения. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров Банка России в пятницу, 25 октября.



«Интерес населения к срочным банковским вкладам в августе и сентябре возрос. Рост доходов по-прежнему позволяет одновременно и больше тратить, и больше сберегать. Наше сегодняшнее решение усилит сберегательную активность населения», — сообщила Набиуллина. В обновленном прогнозе на текущий год оценку роста кредита повысили до 15-18%, на следующий год — до 8-13%.

25 октября Совет директоров Банка России по итогам заседания объявил о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов — с 19% до 21% годовых.