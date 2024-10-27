Минфин готовит поправки об упрощении подачи деклараций по НДФЛ для граждан

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Минфин совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) готовит поправки в налоговый кодекс, позволяющий упростить для граждан процесс подачи деклараций по НДФЛ при отчуждении недвижимого имущества и транспорта. В случае их принятия гражданам не придётся заполнять такие декларации, ФНС будет автоматически рассчитывать соответствующие налоги. Об этом сообщает РБК.

«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками и позволит значительно сократить трудозатраты сторон», — сообщили в пресс-службе Минфина.

Ранее в ФНС уточняли, что передача расчета НДФЛ налоговым органам предполагается по следующим видам доходов: от реализации недвижимого имущества, от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, от реализации транспортных средств и других. Это стало возможным благодаря тому, что ФНС уже получает от органов исполнительной власти большинство сведений, необходимых для расчёта налоговыми органами НДФЛ с указанных видов доходов, в автоматическом режиме.


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