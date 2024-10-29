Для терминала в Пионерском заказывают разработку экологической документации

Для терминала в Пионерском заказывают разработку экологической документации
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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ФГУП «Росморпорт» ищет подрядчика для разработки «Экологического обоснования хозяйственной деятельности по поддержанию проектных глубин на акватории международного морского терминала для приёма круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский Калининградской области в период 2026-2035 годов». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта — порядка 15,9 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 7 ноября. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 14 ноября.

Первый пусковой комплекс международного морского терминала в Пионерском был введён в эксплуатацию 31 августа, когда туда прибыло первое судно — грузопассажирский паром «Антей».

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