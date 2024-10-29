Для терминала в Пионерском заказывают разработку экологической документации

ФГУП «Росморпорт» ищет подрядчика для разработки «Экологического обоснования хозяйственной деятельности по поддержанию проектных глубин на акватории международного морского терминала для приёма круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский Калининградской области в период 2026-2035 годов». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта — порядка 15,9 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 7 ноября. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 14 ноября.