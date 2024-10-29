Минэкономразвития: «Автотор» планирует создание в области 14 новых заводов

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области ожидает рост производства в регионе, в том числе за счет восстановления автомобилестроения. Об этом сообщила министр Вероника Лесикова, представляя прогноз социально-экономического развития региона на 2025 год на заседании правительства во вторник.

«Группа компаний „Автотор“ в рамках СПИК (специальный инвестиционный контракт — прим. „Нового Калининграда“) с Минпромторгом России и правительством Калининградской области продолжает работу по развитию мощностей и планирует создание новых производственных площадок, 14 новых заводов, на которых будет осуществляться дальнейшее расширение линейки продукции, поэтапной локализации», — сообщила министр. По её словам, в планах автохолдинга — «создать в регионе целый кластер автокомпонентов, включая собственное литье».

Напомним, в феврале «Автотор» сообщил о планах открыть 12 заводов в рамках СПИК, пять из них — в текущем году. На заводах планируют производить цветное литьё с механообработкой, электродвигатели, электронные системы управления, пластиковые детали, оборудование и оснастку.