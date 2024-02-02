«Автотор» анонсировал запуск пяти новых заводов в 2024 году

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«Автотор» планирует запустить пять новых заводов в 2024 году. Об этом сообщил глава совета директоров предприятия Валерий Горбунов в интервью РИА «Новости».

На заводах планируют производить цветное литьё с механообработкой, электродвигатели, электронные системы управления, пластиковые детали, оборудование и оснастку.

Всего в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) «Автотор» намерен открыть 12 новых заводов.

«Речь идёт о проекте по созданию производств автокомпонентов, который мы реализуем в Калининградской области в рамках СПИК. Мы увеличили свои инвестиционные обязательства. На сегодняшний день они составляют более 70 миллиардов рублей. Эти изменения в СПИК уже утверждены», — отметил Валерий Горбунов.

В планах предприятия — углубление локализации производства автомобилей китайских марок. «По каждому из брендов такие планы сформированы. Они рассчитаны на поэтапное повышение локализации по достижению определённого объёма выпуска помодельно», — рассказал Горбунов.

В 2023 году «Автотор» выпустил 38 тыс. автомобилей.

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