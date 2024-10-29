Минфин заложил в проекте бюджета снижение безвозмездных поступлений

Министерство финансов региона прогнозирует падение доходов бюджета Калининградской области в 2025 году за счёт снижения объёмов поддержки федерального бюджета. При этом, как отметил министр финансов Виктор Порембский на заседании правительства области во вторник, параметры целевых безвозмездных поступлений будут корректироваться ко второму чтению законопроекта.

По оценке минфина, по итогам 2024 года доходы бюджета должны составить 133,7 млрд рублей. При этом в следующем году они планируются в объеме 126 млрд рублей. В том числе, собственные налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 87,8 млрд рублей (на 4 млрд выше, чем в текущем году), безвозмездные поступления запланированы в сумме 34,9 млрд рублей (на 10,7 млрд меньше, чем в 2024 г.). Ещё 3,2 млрд рублей область рассчитывает получить в виде дотаций. Расходы регионального бюджета в 2025 году, как отметил министр, составят 132,4 млрд рублей, дефицит — 6,4 млрд рублей.

Порембский отметил, что представленные на заседании правительства цифры — не окончательные. «Параметры целевых безвозмездных поступлений будут корректироваться ко второму чтению по мере их распределения при принятии федерального бюджета», — сказал министр.

Изображение: скриншот трансляции заседания правительства Калининградской области