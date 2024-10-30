Россиян частично освободили от уплаты НДФЛ

Все новости по теме: Налоги

Россияне, взявшие жилищный кредит до 31 декабря 2024 года, частично освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц. Соответствующий закон был подписан 29 октября Владимиром Путиным и размещен на официальном портале правовой информации, пишет «Парламентская газета».

Речь в законе идет про освобождение от оплаты НДФЛ с сумм материальной выгоды, которая возникла в связи с экономией по процентам. Под новую правовую норму подпадают кредиты на покупку жилья или земельных участков, а также их рефинансирование, при условии если договор заключен до 31 декабря 2024 года.

Издание поясняет, что материальная выгода возникает, если ставка по жилищному кредиту не превышает двух третей ключевой ставки Центробанка. Данная норма вступает в действие с момента публикации закона. На 30 октября 2024 года ключевая ставка Центробанка составляет 21%.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter