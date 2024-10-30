Россиян частично освободили от уплаты НДФЛ

Россияне, взявшие жилищный кредит до 31 декабря 2024 года, частично освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц. Соответствующий закон был подписан 29 октября Владимиром Путиным и размещен на официальном портале правовой информации, пишет «Парламентская газета».



Речь в законе идет про освобождение от оплаты НДФЛ с сумм материальной выгоды, которая возникла в связи с экономией по процентам. Под новую правовую норму подпадают кредиты на покупку жилья или земельных участков, а также их рефинансирование, при условии если договор заключен до 31 декабря 2024 года.



Издание поясняет, что материальная выгода возникает, если ставка по жилищному кредиту не превышает двух третей ключевой ставки Центробанка. Данная норма вступает в действие с момента публикации закона. На 30 октября 2024 года ключевая ставка Центробанка составляет 21%.