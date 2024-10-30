Министр: развитие региона во многом будет зависеть от решений федерального уровня

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области разработало базовый прогноз социально-экономического развития региона на 2025 год, основанный «с учетом как минимум не ухудшения внешних условий». Об этом сообщила на заседании правительства области во вторник министр Вероника Лесикова.

«Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития региональной экономики с учетом как минимум не ухудшения внешних условий. И, конечно, во многом развитие региона будет зависеть от решений, которые принимаются на федеральном уровне относительно обеспечения транспортной безопасности и других вопросов, которые связаны с экономической безопасностью региона», — рассказала министр экономразвития.

Также, по её словам, в прогнозе заложено предположение о восстановлении деятельности промышленных предприятий и успешной реализации заявленных инвестиционных проектов. «В то же время надо отметить, что по-прежнему существуют риски невыполнения или переноса сроков реализации намеченных планов со стороны предприятий и инвесторов в силу нестабильной внешнеэкономической ситуации», — обратила внимание Лесикова.

По её словам, министерство в процессе формирования прогноза ориентировалось на сценарные условия российской экономики, в которых заложены такие предположения, как конкуренция за кадры на рынке труда и связанный с этим рост заработных плат и денежных доходов населения, а также сохранение высокой инвестиционной активности, опережающий рост выпуска обрабатывающей промышленности «в основном за счёт отраслей, который ориентированы на внутренний спрос».

Отметим, что министерство финансов региона заложило в проекте бюджета на 2025 год падение доходов из-за снижения объёмов поддержки федерального центра. При этом, как отметил министр финансов Виктор Порембский на заседании правительства области во вторник, параметры целевых безвозмездных поступлений будут корректироваться ко второму чтению законопроекта.