Минэкономразвития ожидает замедления инфляции из-за окончания сезона отпусков

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Рост цен в Калининградской области должен несколько замедлиться из-за окончания сезона отпусков. Об этом сообщила министр экономразвития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова, представляя прогноз социально-экономического развития области на заседании правительства во вторник.

«В сентябре 2024 года к декабрю 2023 года индекс потребительских цен составил 6,2%, цены на продовольственные товары выросли на 4,3%, на непродовольственные — на 4,2%. С учетом окончания сезона отпусков, по нашим оценкам, рост цен несколько замедлится, и в октябре-декабре составит порядка плюс 0,6% в среднем за месяц», — отметила министр.

По её словам, в этом случае в декабре 2024 по отношению к декабрю 2023 года, инфляция составит 8%. Это показатель выше среднероссийского, поскольку Минэкономразвития РФ ожидает к концу года инфляцию на уровне 7,3%. «В прогнозном периоде мы ожидаем замедление инфляции и рассчитываем выйти в 2028 году на целевой ориентир Минэкономразвития России 4%», — сообщила Лесикова.

Напомним, 25 октября Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 21% годовых, поскольку инфляция складывается существенно выше июльского прогноза ЦБ, инфляционные ожидания . продолжают увеличиваться. «Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — сообщил Банк России.

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