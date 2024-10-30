Минэкономики: по итогам года средняя зарплата в области составит 64,5 тыс. руб.

Министерство экономразвития, промышленности и торговли Калининградской области прогнозирует, что по итогам 2024 года размер средней номинальной начисленной заработной платы работников организаций региона составит 64,5 тысячи рублей, к 2028 году — 88 тысяч. Такие данные представила министр Вероника Лесикова на заседании правительства во вторник.

По данным министерства, по итогам июля средняя зарплата составила 62 тысячи рублей — в реальном выражении она выросла на 7,5%. «По итогам года в целом мы ожидаем, что номинальная зарплата составит 64,5 тысячи рублей, а в реальном выражении рост составит 108,1%», — отметила министр.

По её словам, в 2027 году при заданных уровнях инфляции размер средней зарплаты превысит 88 тысяч рублей. «Вместе с тем, как в нашем прогнозе, так и в российском прогнозе заложено постепенное замедление темпов роста реальной заработной платы до 4,2%, которое, в том числе обосновано прогнозируемым снижением уровня инфляции», — добавила Лесикова.

Министерство прогнозирует, что по итогам 2024 года инфляция составит 8%. В прогнозном периоде власти ожидают замедления инфляции до 4% к 2028 году.