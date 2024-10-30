Минфин региона прогнозирует рост собственных доходов области в 2025 году

Министерство финансов Калининградской области заложило в проект бюджета региона на 2025 год рост поступлений от НДФЛ, упрощённой системы налогообложения и акцизов на алкоголь. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов региона Виктор Порембский, представляя трёхлетний проект бюджета.

Основным источником формирования доходной части станет налог на доходы физлиц (НДФЛ). По прогнозам минфина, поступления от него вырастут на 9% и составят 34,819 млрд рублей или 42% всех собственных доходов. Расширение критериев для применения упрощённой системы налогообложения увеличит поступления по соответствующей статье на 17,2% (13,6 млрд рублей, или 16% доходной части), поступления от акцизов на алкоголь должны вырасти на 25,7% (1,9 млрд рублей, или 2% доходной части).

Рост собственных доходов бюджета будет связан также с увеличением поступлений от налогов на имущество организаций (+3,8%) и транспортного налога (+3,9%). При этом областные власти ожидают, что поступления от налога на прибыль и акциз на нефтепродукты снизятся. Налог на прибыль по-прежнему будет являться одним из бюджетообразующих — поступления от него составляют 22% собственных доходов или 18,6 млрд рублей.

«Основной фактор влияния на рост налоговой донастройки — это расширение критериев для применения упрощённой системы налогообложения. Он уменьшает налог на прибыль и налог на имущество организаций — два одних из основных источника дохода областного бюджета», — отметил Порембский.





Изображение: скриншот трансляции заседания правительства Калининградской области