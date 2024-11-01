Состояние богатейших россиян увеличилось на $26 млрд

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Состояние богатейших бизнесменов России с начала 2024 года увеличилось на $26 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Индекс миллиардеров», опубликованный агентством Bloomberg.

«По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $4,81 млрд, его состояние увеличилось до $28,8 млрд, а состояние основателя „Северстали“ Алексея Мордашова выросло на $4,75 млрд, до $25,6 млрд. В то же время сооснователь компаний „Еврохим“ и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $4,2 млрд, увеличив состояние до $23 млрд. Наибольшие убытки понес акционер крупнейшего производителя железной руды в России „Металлоинвест“ Алишер Усманов, его состояние уменьшилось на $6,46 млрд, до $14,6 млрд», — пишет ТАСС.

«Индекс миллиардеров» включает в себя сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты и публикуется с марта 2012 года. Показатели индекса рассчитываются на основе стоимости акций компаний.


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