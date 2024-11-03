СМИ: власти РФ решили не устанавливать предельные цены на продукты

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Минсельхоз, Минпромторг и ФАС не считают целесообразным устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты из-за повышения их стоимости, следует из протокола заседания в правительстве, который приводит «Интерфакс».

Ведомства планируют совместно с ритейлерами, профильными союзами и ассоциациями расширить перечень продовольственных товаров, наценки на которые производителям и торговым сетям рекомендуют ограничивать. Вместе с тем стороны хотят координировать информационную политику о ценовой ситуации, чтобы избежать негативного влияния на продовольственный рынок.

Предложение о добровольном ограничении наценок поддержали участники отрасли, заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. «Сдерживание цен для всех категорий покупателей не имеет целесообразности, необходимо снижение цены для особо нуждающихся, а это может быть достигнуто персона»,— отметил он.

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