Калининградская область оказалась в «хвосте» рейтинга доступности аренды жилья

Калининградская область в 2024 году заняла 74 место из 85 по доступности аренды жилья в регионах России по версии экспертов РИА «Новости». В прошлом году самый западный российский регион занимал в этом рейтинге 62 место.

По данным аналитиков агентства, в Калининградской области 32,8% семей с двумя детьми могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. При этом для аренды квартиры и базовых расходов в регионе, по оценкам экспертов РИА Новости, необходимо порядка 109,9 тысяч рублей в месяц на семью из четырех человек. Годом ранее эти показатели составляли 42,2% семей и 101,6 тыс. рублей в месяц соответственно.

Лидерами по доступности аренды в 2024 году стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Замыкают рейтинг Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария.