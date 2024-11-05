Калининградская область оказалась в «хвосте» рейтинга доступности аренды жилья

Калининградская область в 2024 году заняла 74 место из 85 по доступности аренды жилья в регионах России по версии экспертов РИА «Новости». В прошлом году самый западный российский регион занимал в этом рейтинге 62 место.
По данным аналитиков агентства, в Калининградской области 32,8% семей с двумя детьми могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. При этом для аренды квартиры и базовых расходов в регионе, по оценкам экспертов РИА Новости, необходимо порядка 109,9 тысяч рублей в месяц на семью из четырех человек. Годом ранее эти показатели составляли 42,2% семей и 101,6 тыс. рублей в месяц соответственно.
Лидерами по доступности аренды в 2024 году стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Замыкают рейтинг Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария.Как отмечает РИА-Новости, доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы. «Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2024 год индивидуально для каждого субъекта федерации», — поясняет агентство.