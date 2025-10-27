Эксперты: аренда квартиры доступна трети семей региона с двумя детьми

Арендовать типовую двухкомнатную квартиру могут позволить себе 34,6% семей Калининградской области с двумя детьми. Для этого семейный доход должен составлять не менее 126,8 тыс. рублей. Данные за январь — сентябрь 2025 года приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Эксперты разместили Калининградскую область на 73-м месте из 85 в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья. Годом ранее область занимала 74-е место. Аренда «двушки» тогда была доступна 32,8% семей.

Лидером по доступности аренды стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля семей, способных арендовать жильё, составляет 76,4%. При этом, по оценкам экспертов, для аренды квартиры и покрытия базовых расходов семье из четырёх человек в этом регионе требуется 175,2 тыс. рублей в месяц.

На втором и третьем местах расположились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Сахалинская область с долями в 75,5% и 64,8% соответственно. В этих регионах бюджет семей из четырёх человек для беспроблемной аренды жилья должен превышать 135 и 158 тыс. рублей в месяц соответственно.

Среди регионов с низкой доступностью преобладают северокавказские республики: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия — Алания.

Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы.

Доля семей, которые могут оплачивать съёмную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за январь-сентябрь 2025 года индивидуально для каждого субъекта РФ.

Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

