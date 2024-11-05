Минсельхоз: на стоимость сливочного масла влияет рост доходов населения

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Несмотря на то, что импорт сливочного масла в Россию в годовом выражении вырос на 20%, из-за роста доходов населения увеличился спрос на этот продукт, и это вызвало временный дисбаланс. Об этом в интервью «Ведомостям» заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.

«По маслу ситуация абсолютно понятная. На фоне роста доходов населения в этом году значительно вырос спрос, и, хотя производство сливочного масла у нас стабильное, на рынке образовался определенный временный дисбаланс. <...> Дорожает логистика, упаковка и другие составляющие. Кроме того, у нас одни из самых высоких темпов роста зарплат в экономике, и это тоже оказывает влияние на ценообразование», — заявила министр изданию.

С января по сентябрь сливочное масло в России подорожало более чем на 17 процентов, а за неделю с 22 по 28 октября его цена, по данным Росстата, выросла еще на 1,9 процента.

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