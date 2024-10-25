Кто снимает сливки с масла: что говорят производители о росте цен на продукт (фото)

Сливочное масло за последние месяцы стало, пожалуй, одним из самых часто обсуждаемых продуктов питания, сдвинув с этого «пьедестала» даже куриные яйца. Такую «популярность» со знаком «минус» вызвал болезненно резкий для большей части потребителей рост стоимости продукта. По данным Калининградстата, в сентябре сливочное масло подорожало в регионе сразу на 12,1%, за десять лет — почти втрое. При этом в кабмине заявили, что вводить регулирование цен на «молочную группу» на уровне государства не планируют. Чем был вызван осенний скачок цен, «Новый Калининград» выяснял у местных производителей.



В 2024 году — впервые за последние четыре года — в Калининградской области выросло производство сливочного масла. По крайней мере, такие данные приводит областная служба статистики. Как ни парадоксально, вместе с объёмами производства увеличились и цифры на ценниках. Сливочное масло подорожало на 30-60 рублей и ушло далеко за 200 рублей за пачку в 180 г. Обеспокоенным гражданам, «атаковавшим» по этому поводу соцсети главы региона Алексея Беспрозванных, представители регионального минсельхоза ответили, что это «общероссийская тенденция».

Всему виной, как пояснили в министерстве, стал дефицит молочного жира, вызванный, в свою очередь, возросшим интересом покупателей к молочной продукции высокой жирности. С тех пор как масло, сметану, сыр и прочее стали маркировать пометками БЗМЖ и СЗМЖ (без и с заменителем молочного жира соответственно), спрос на натуральные продукты вырос.

«В последние годы производители стараются больше выпускать высокожирные продукты, где используются натуральный молочный жир, масло, сыры и так далее. В последнее время существенно вырос спрос у покупателей на эти продукты, поэтому выросла и потребность в молочном жире на производствах, но его не хватает», — отметили в министерстве. И добавили, что «к осени выросли цены на электроэнергию, логистику, обслуживание оборудования, упаковку, а также повысилась ключевая ставка Центробанка».





В АПХ «Залесье» (производители продукции под брендом «Залесский фермер») к доводам минсельхоза «приплюсовали» рост цен на кормовые добавки для скота и сокращение объёмов производства молока в части регионов из-за неблагоприятных погодных условий и заболеваемости скота. Там отметили, что действительно в последние месяцы вынуждены были повысить цены на молочную продукцию с высоким содержанием жира, в том числе на сливочное масло. Кроме того, производителю пришлось вывести из ассортимента сливки жирностью более 20%. Пачка масла «Фермерское» указанной марки весом 180 г и жирностью 82,5% стоит сейчас в торговой сети «Виктория» 249,9 руб. (1388,3 за кг).





Прокомментировать рост цен на сливочное масло «Новый Калининград» также попросил учредителя агрохолдинга «ДолговГрупп» Александра Долгова (торговая марка «Нежинская»). Однако он сказал, что всё уже «было сказано по телевизору и в интернете» и ему добавить нечего. Пачка сливочного масла «Нежинская» весом 180 г и жирностью 82,5% в настоящее время стоит в собственной сети магазинов агрохолдинга «Наш продукт» 244,9 руб. (1360,5 за кг).

У ещё одного местного производителя — АО «Молоко» — цена аналогичного продукта под названием «Традиционное» достигла 272,99 руб. Сливочное масло «Крестьянское» жирностью 72,2%, участвующее в ежемесячном мониторинге цен «Нового Калининграда», в настоящее время стоит в «Виктории» 249,9 руб. К началу октября по сравнению с прошлым месяцем товар подорожал здесь сразу на 60 руб., в «Пятёрочке» и «Спаре» — на 32 и 30 руб. соответственно. Затем «Спар» «догнал» конкурентов, установив такую же цену, — 249,99 за пачку. «Пятёрочка» в начале октября отметила указанный продукт так называемым «голубым ценником». Это означает, что товар участвует в региональной программе доступных цен. Однако с тех пор пачка подорожала с 214,99 до 239,99 руб. Получить комментарии по поводу роста цен на продукт у АО «Молоко» не удалось.





При этом есть среди производителей и те, кто не видит предпосылок к резкому росту цен на сливочное масло. Так, владелец крестьянско-фермерского хозяйства Джаттай Тасалиев считает, что проблемы — в наценке торговых сетей. По словам главы КФХ, фермеры отпускают продукт оптовикам по 950 рублей за килограмм (170 рублей за 180 г — прим. «Нового Калининграда»). «У других выросло. У меня цены так и остались как есть. Я ничего не поднимал. По-моему, в магазинах надо спрашивать. Минимум 40 — 60% добавляют в магазинах», — рассказал Джатай Тасалиев. Он также добавил, что одна из крупных сетей региона, которая ранее продавала его сыры, и вовсе добавляла 90% стоимости, жалуясь при этом, что продукцию не раскупают. Сливочное масло КФХ Тасалиевых сейчас продается в небольших торговых точках и, как утверждает фермер, на прилавках не задерживается. «Я не успеваю масло делать, даже домой иногда, если прозеваю, не достаётся», — говорит Тасалиев. Производитель считает, что вопросом роста цен могла бы заняться специальная рабочая группа, которая сравнила бы оптовую стоимость производителей с итоговыми ценниками в торговых сетях.

Ранее «Новый Калининград» обращался за комментарием по поводу роста цен на масло к заместителю генерального директора торговой сети «Спар» Алексею Елаеву. «Мы видели значительное увеличение розничных цен со стороны организаций-поставщиков, — отметил Елаев. — Рынок, он такой: один повышает, остальные подтягиваются». По его словам, ритейлеры намеревались расширить ассортимент сливочного масла в сети за счёт производителей из других регионов. Сейчас на сайте «Спара» можно найти 200-граммовую пачку продукта жирностью 82,5% бренда «Молочная карта» за 149,99 руб. Цена действительна в интернет-магазине в рамках акции.