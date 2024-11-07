ЦБ: вероятность повышения ключевой ставки в декабре «очень высока»

Банк России в опубликованном им резюме дискуссии на октябрьском заседании совета директоров обозначил вероятность повышения ключевой ставки в декабре 2024 года как «очень высокую». Об этом пишет издание «Коммерсант».



«Хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока. Поэтому необходимо повторить жесткий сигнал, который Банк России давал в сентябре», — говорится в документе.



В пользу повышения ключевой ставки регулятор привел аргумент инфляции, которая складывается существенно выше июльского прогноза. Также в экономике сохраняется «значительный перегрев», но замедление роста в большей степени связано с усилением ограничений на стороне предложения, а не с охлаждением спроса, то есть предприятиям не хватает свободных производственных мощностей и людей для закрытия растущего потребления.



Напомним, 25 октября совет директоров Банка России, вопреки прогнозам большинства аналитиков, поднял ключевую ставку не на один, а сразу на два процентных пункта — с 19% до 21%. Это стало ее пиком с 2003 года.