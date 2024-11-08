В России с 1 декабря планируют поднять тарифы на железнодорожные перевозки

ОАО «РЖД» проиндексирует тарифы на свои услуги. Повышение расценок начнется с 1 декабря, пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ ФАС России.



Согласно документу, с 1 декабря на 13,8% возрастут тарифы на грузовые перевозки, на 11,6% — на пассажирские. Помимо этого, с 1 января 2025 года на 5% увеличатся расценки на перевозку контейнеров и минерально-строительных грузов и на 10% — на порожний пробег полувагонов, платформ и крытых вагонов. При этом на перевозках нефтепродуктов повышение не отразится.

Само ОАО «РЖД» объясняет увеличение тарифов необходимостью исполнения обязательной инвестпрограммы на 2025 год.