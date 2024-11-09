Минкульт заявил о росте объема рынка кинопроката РФ в сравнении с прошлым годом

С января по октябрь 2024 года объем рынка кинопроката РФ на 15% превысил сборов за аналогичный период 2023-го. Об этом сообщила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова.

«За период с января по октябрь 2024 года совокупный объем рынка кинопроката Российской Федерации составил 37,5 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 105 млн человек. Эти показатели на 15% превышают показатели сборов аналогичного периода предыдущего года», — уточнила глава Минкульта РФ.

Любимова также отметила увеличение темпов роста сборов российского кино. «По итогам 2023 года сборы отечественных картин увеличились более чем в два раза по отношению к 2022 году (28,1 млрд рублей в 2023 году против 12,3 млрд рублей в 2022 году), почти в три раза по отношению к 2021 году (10,4 млрд рублей в 2021 году) и практически в четыре раза по отношению к 2015 году (7,2 млрд рублей в 2015 году)», — сообщила она.