Авито Авто: в Калининграде наибольшим спросом пользуется «БМВ» 5 серии

Предложения автомобилей с пробегом стоимостью более 1,5 миллионов рублей в Калининградской области в октябре выросли на 52,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает пресс-служба Авито Авто, наибольшим спросом пользовалась BMW 5 серии.



По данным сервиса, лидером по спросу в Калининградской области в октябре 2024 года оказалась марка Mercedes-Benz: на нее пришлось 14,2% заявок. На втором месте — BMW с 13,2%, на третьем — Toyota с 11,4%. Также в топ-5 попали Kia и Hyundai с 8,2% и 6,9% соответственно.

Среди моделей наибольшим спросом в регионе в октябре пользовалась BMW 5 серии (3,2%). Вторую и третью строчки заняли модели марки Toyota: Camry с 2,8% и Land Cruiser Prado с 2,6%. Замыкают пятерку лидеров Skoda Octavia (2,5%) и Mercedes-Benz E-класса (2,2%).

Средняя цена автомобиля снизилась на 6,6% и составила 2 400 000 рублей.