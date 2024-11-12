Таможня проводит выездную проверку на Янтарном комбинате

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На Калининградском янтарном комбинате работает экспертная группа Шереметьевской таможни, сообщили «Новому Калининграду» источники, знакомые с ситуацией.

«Эксперты прибыли в Янтарный в связи с возражениями предприятия по поводу выводов таможни о том, что комбинат поставлял за рубеж прошедший первичную обработку янтарь, декларируя его в качестве „изделий полуфабрикатов из обработанного янтаря“. Таможня в результате проверки усмотрела нарушения при декларировании товара и доначислила предприятию 11,9 млн рублей пошлин», — отметил источник.

В пресс-службе Янтарного комбината «Новому Калининграду» пояснили, что представители таможенных органов знакомятся с производственным процессом в рамках возражения комбината по камеральной проверке Шереметьевской таможни.

Напомним, ранее летом таможня проводила камеральную проверку в отношении предприятия, итоговый акт был составлен в начале сентября. Таможня проверяла достоверность сведений, заявленных в декларациях на товары. В частности, с 26 октября 2021 года по 23 апреля 2024 года Калининградский янтарный комбинат на таможенном посту «Авиационный ЦЭД» Шереметьевской таможни и таможенном посту «Калининградский ЦЭД» Калининградской таможни поместил под процедуру «экспорт» три товарные партии янтаря весом 10,5 т, 4,5 т и 2,2 т, которые направлялись за рубеж по контрактам с китайскими компаниями. Товар был задекларирован как полуфабрикаты из обработанного янтаря, прошедшего шлифовку. При этом следов обработки таможенники не обнаружили.

Янтарный комбинат не согласился с выводами таможни и подготовил возражения.

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