АСМАП: калининградские перевозчики испытывают проблемы с китайской техникой

Калининградский бизнес, работающий в сфере грузовых перевозок, испытывает проблемы с техникой китайских автопроизводителей. Об этом в интервью «Новому Калининграду» рассказал руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по Калининградской области Алексей Егоров.



«Первое, с чем столкнулись наши перевозчики, — это очень быстрая смена элементной базы в рамках одной и той же модели, одинакового года выпуска и практически одновременного приобретения. Заказали 3 автомобиля „SITRAK“. Первые два пришли идентичные, третий пришел через месяц, и уже многие узлы и агрегаты другие. Соответственно, возникает проблема с запчастями, и подстроиться под их постоянные изменения крайне сложно. На данный момент нет нормальных сервисов, нет специалистов, знающих китайскую технику, нет налаженной системы поставок запчастей и т.д. Можно много говорить, чего нет. При этом китайские тягачи стоят очень приличных денег», — сообщил Егоров.



По словам главы главы АСМАП, калининградские перевозчики всегда имели самый большой процент транспортных средств высоких экологических классов по сравнению с другими регионами Российской Федерации, хотя европейская техника всегда стоила дорого, а проценты по лизингам и кредитам начислялись высокие. После введения санкций возможности приобретать европейский подвижной состав у наших перевозчиков нет. Приходится выбирать между «КАМАЗом» и техникой из Китая.