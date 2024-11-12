«Ведомости»: производитель питьевого молока предупредил о росте цен на 3,4%

Крупнейший производитель питьевого молока в России «Вимм-билль-данн» (торговые марки «Домик в деревне», «Чудо», «Имунеле», «Bio Max») уведомил торговые сети о повышении отпускных цен с 1 ноября. Цены выросли на 3,4%, сообщают «Ведомости».

«Вимм-билль-данн» в письме для торговых сетей объясняет повышение ускоряющейся динамикой роста цен на сырое молоко «под влиянием внешних факторов». Среди них перечисляются «рекордный уровень» оптовых цен и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла.

Гендиректор национального союза производителей молока Артём Белов сообщил, что причина увеличения отпускных цен — продолжающийся рост себестоимости, которая с начала года выросла на на 10%. Себестоимость производства дорожает в связи с повышением затрат по ключевым статьям (зарплата, корма, энергоресурсы и т.д.). Важным фактором повышения цен также стал рост ключевой ставки Центрального банка.