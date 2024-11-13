В России планируют наказывать уголовно организаторов махинаций с НДС

Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект о введении уголовной ответственности для организаторов махинаций с НДС. Об этом пишет «Коммерсант».



Согласно документу, под новую норму подпадут злоумышленники, которые используют фирмы-однодневки для продажи недобросовестным налогоплательщикам фиктивных счетов-фактур в целях подтверждения налоговых вычетов такими налогоплательщиками. Им будет грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 800 тысяч рублей, пишет издание.



При фиктивной покупке сделка осуществляется только «на бумаге», товары не отгружаются и не оплачиваются, но вычет так называемого входящего НДС (налога, включенного в стоимость приобретаемых товаров) оформляется — тем самым занижается налоговая база. На сегодняшний день ст. 327 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных официальных документов. Однако документы, используемые для целей налогообложения, не признаются официальными, в результате чего привлечь по этой статье лиц за использование, изготовление и сбыт «бумажного» НДС невозможно. По действующим нормам ответственность наступает только при использовании заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.



Закон направлен в Совет Федерации.