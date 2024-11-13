Майстер: бизнес может привлекать работников, уходя от неформальной занятости

Калининградские предприниматели не спешат размещать на официальном портале «Работа в России» качественные вакансии. Кроме того, в регионе до сих пор отмечается высокий уровень «неформальной занятости». Об этом сообщила министр социальной политики региона Анжелика Майстер в ходе круглого стола, организованного Балтийским деловым клубом.

Комментируя слова владельца агрофирмы «Натурово» Александра Иванова о том, что в области нужно увеличивать количество работников, министр отметила, что можно вовлекать в работу инвалидов и тех, кто освобождается из мест лишения свободы.

«Но пара фактов о том, что сегодня нет такой физической нехватки людей, они просто не вовлечены в работу. Представитель hh.ru показала среднюю зарплату, которая по вакансиям предлагается [на сайте HeadHunter] — 58 тысяч рублей. Я специально у своих специалистов спросила, сколько сегодня средняя зарплата по вакансиям, размещенным на сайте „Работе в России“ (по словам министра работодатели обязаны публиковать на нём вакансии — прим. „Нового Калининграда“). На 20 тысяч меньше, почти в два раза меньше! Вопрос стоит в том, что не всегда наши работодатели размещают хорошие, качественные, высокооплачиваемые вакансии и не привлекают людей», — сказала министр.

Майстер также обратила внимание на то, что в Калининградской области отмечается «достаточно высокий уровень неформальной занятости, когда люди получают зарплату не совсем по чистой схеме». «Количество пенсионеров, которые официально получают пенсию ниже прожиточного минимума, — более 40 тысяч из 250 наших пенсионеров. Это как раз те, кто в 90-е, в 10-е годы неофициально работали. И регион доплачивает им сегодня для того, чтобы эти люди получали пенсию хотя бы в размере прожиточного минимума. Как бы вам это не нравилось, но я бы поднимала вопрос о социальной ответственности бизнеса, иногда об этом очень важно и нужно помнить. Поэтому нам есть с чем пока работать, и сделать привлекательную вакансию, сделать привлекательную работу можно и нужно. И мне кажется, это определенный ресурс», — сказала министр, обращаясь к предпринимателям.

Напомним, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».