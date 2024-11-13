Владелец «Натурово» предложил создать в регионе «министерство безработницы»

В Калининградской области наблюдается существенная нехватка трудовых ресурсов, которая обострилась после ужесточения требований к трудовым мигрантам. Бизнесу необходима поддержка государства в сфере привлечения кадров. Такое мнение высказал владелец агрофирмы «Натурово» Александр Иванов в ходе круглого стола, организованного Балтийским деловым клубом.

По словам Иванова, региональный бизнес вынужден «биться внутри одного и того же ресурса», переманивая друг у друга кадры. «И мы можем драться здесь, создавать теплые туалеты, красивые кафе и так далее, чтобы переманивать сотрудников друг у друга. Но без какой-то внешней, без административной, правительственной поддержки, которая помогла бы в области решать вопрос, не обойтись. Поэтому предлагаю создать „министерство безработницы“», — сказал предприниматель.

Он добавил, что местные компании пытаются мотивировать сотрудников, работают над брендами и т.д. «Но в принципе людей нет. Те же постановления, связанные с рынком мигрантов, которые уходят... Освобождают места, и нам их трудно заменить. Но жителей не хватает», — сказал бизнесмен. По его словам, предприниматели рассматривают вопрос привлечения в качестве работников пенсионеров и подростков. «Без серьёзного размышления на тему, как увеличить население Калининградской области... Если бы не было тут журналистов, я бы пошутил про „пойти куда-нибудь войной и взять пленных“. Но поскольку журналисты есть, шутить не буду. А вообще, это действительно одна из проблем. Мы можем друг у друга перетаскивать людей, в силу определенной специфики сохранять ключевых специалистов. Мы давно, уверяю вас, уже давно двинулись в автоматизацию, в искусственный интеллект. Но людей в принципе не хватает», — сказал Иванов.

Напомним, в Калининградской области запрет на работу для мигрантов по патенту в сфере предоставления продуктов питания и напитков был введён указом экс-губернатора Антона Алиханова от мая 2024 года, он вступил в силу спустя три месяца. Власти предложили продлить список ограничений и на 2025 год. Проект указа губернатора Калининградской области опубликован на сайте регионального правительства.

Представители регионального бизнеса уже заявили, что вместо трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана они начали привлекать работников из Индии и Ливана.