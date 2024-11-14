Мишустин: несмотря на санкции, рост ВВП составил 4,2% по итогам девяти месяцев

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В январе – сентябре 2024 года рост российского ВВП составил 4,2%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая совещание по экономическим вопросам, сообщает ТАСС.

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных государств, по уточненной оценке Министерства экономического развития, по итогам девяти месяцев ВВП прибавил 4,2%», — отметил Мишустин, уточнив, что основной вклад в динамику по-прежнему вносят обрабатывающие производства.

По словам Мишустина, в целом рост этого сектора за три квартала составил почти 8%. Из них более половины в сентябре обеспечил машиностроительный комплекс благодаря выпуску транспортных средств и оборудования, включая вагоны, тепловозы, электровозы, суда, с общим темпом свыше 50%. 

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