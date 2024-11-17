Эксперты рассчитали стоимость строительства 1 кв.м. площади в Калининграде

Средняя себестоимость строительства 1 квадратного метра общей площади в Калининградской области составила 54,6 тыс. руб. Это следует из расчёта, составленного специалистами «Дом. РФ» по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Средняя стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади самой высокой оказалась в Москве и составила 150,1 тыс. руб. На втором месте — Санкт-Петербург, где стоимость строительства составила 94,3 тыс. руб. Третье место занял Ямало-Ненецкий АО (86 тыс. руб), далее — Республика Саха (85 тыс. руб.). Пятерку замкнул Забайкальский край (82,1 тыс. руб.).
Медианная стоимость 1 квадратного метра общей площади в Калининградской области составила 48,3 тыс. руб.