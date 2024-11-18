Путин поручил продлить действия налоговых послаблений для гостиниц

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с Госдумой в срок до 1 апреля принять решение по продлению действия нулевой ставки НДС для гостиниц до конца 2030 года. Об этом пишет РИА Новости.



«Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 года включительно возможности применения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения», — говорится в поручении.



Нулевую ставку НДС для уже работающих гостиниц ввели 1 июля 2022 года. Она должна была действовать до 30 июня 2027 года, уточняет информагентство.