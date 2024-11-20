Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов для части участников СВО

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Госдума 19 ноября приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о списании просроченных кредитов в размере до 10 млн рублей для некоторых участников СВО. Об этом пишет «Коммерсант».

На меру поддержки могут претендовать мобилизованные, призывники, а также военные, заключившие контракт после 1 декабря 2024 года на срок свыше одного года. Действие закона распространяется на супругов этих категорий военнослужащих, сообщает издание. Предполагается, что списать можно будет только просроченные кредиты, взятые до 1 декабря 2024 года.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в порядок получения кредитных каникул. Сейчас мобилизованный или контрактник до конца 2024 года может попросить о предоставлении кредитных каникул. Их срок будет равен сроку мобилизации или контракта, увеличенный на 30 дней. Теперь льготный период планируют увеличить с 30 до 180 дней. При этом действие нормы не продлевается, и за кредитными каникулами можно обратиться только до конца года.


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