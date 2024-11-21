В Госдуму внесли законопроект об универсальном QR-коде

Законопроект о внедрении универсального платёжного QR-кода при безналичной оплате внесла в Госдуму группа из семи депутатов месте с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и шестью сенаторами, среди которых вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, размещённый в базе данных нижней палаты парламента.



В торговых точках банки должны будут обеспечить все терминалы возможностью отображать только универсальный QR-код, следует из проекта поправок. Национальная система платежных карт (НСПК) будет оператором услуг по предоставлению универсального QR-кода.

Планируется, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования документа.

Предлагаемые изменения в законодательство направлены на совершенствование регулирования платежных услуг, развитие конкуренции на платежном рынке и снижение издержек торгово-сервисных предприятий, передал слова Аксакова его представитель. Кроме того, использование универсального QR-кода позволит обеспечить кредитным организациям, в первую очередь средним и малым, возможность равного доступа к платежной инфраструктуре, отметил депутат.

О намерении сделать обязательным для всех один универсальный QR-код для проведения платежей 17 октября заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Что такое QR? Это не продукт, это технологический, инфраструктурный стандарт, который позволяет всем участникам рынка развивать свои платежные сервисы, услуги и конкурировать на равных. Мы считаем, что QR должен быть один», — отметила руководитель регулятора. Существование только одного решения будет удобно для людей, так как они не будут путаться, по какому QR-коду платить на кассе, аргументировала свою позицию Набиуллина. По её словам, это также будет удобно и для самих продавцов и банков, потому что им не нужно будет поддерживать несколько QR.

В конце октября Банк России направлял в Минфин предложения по изменению законодательства, согласно которому банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения НСПК.