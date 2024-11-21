В Госдуму внесли законопроект об универсальном QR-коде

Все новости по теме: Банки и финансы

Законопроект о внедрении универсального платёжного QR-кода при безналичной оплате внесла в Госдуму группа из семи депутатов месте с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и шестью сенаторами, среди которых вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, размещённый в базе данных нижней палаты парламента.

В торговых точках банки должны будут обеспечить все терминалы возможностью отображать только универсальный QR-код, следует из проекта поправок. Национальная система платежных карт (НСПК) будет оператором услуг по предоставлению универсального QR-кода.

Планируется, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования документа.

Предлагаемые изменения в законодательство направлены на совершенствование регулирования платежных услуг, развитие конкуренции на платежном рынке и снижение издержек торгово-сервисных предприятий, передал слова Аксакова его представитель. Кроме того, использование универсального QR-кода позволит обеспечить кредитным организациям, в первую очередь средним и малым, возможность равного доступа к платежной инфраструктуре, отметил депутат.

О намерении сделать обязательным для всех один универсальный QR-код для проведения платежей 17 октября заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Что такое QR? Это не продукт, это технологический, инфраструктурный стандарт, который позволяет всем участникам рынка развивать свои платежные сервисы, услуги и конкурировать на равных. Мы считаем, что QR должен быть один», — отметила руководитель регулятора. Существование только одного решения будет удобно для людей, так как они не будут путаться, по какому QR-коду платить на кассе, аргументировала свою позицию Набиуллина. По её словам, это также будет удобно и для самих продавцов и банков, потому что им не нужно будет поддерживать несколько QR.

В конце октября Банк России направлял в Минфин предложения по изменению законодательства, согласно которому банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения НСПК.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter