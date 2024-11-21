СМИ: недельная инфляция в России ускорилась до 0,37%

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Инфляция с 12 по 18 ноября ускорилась до 0,37% после 0,30% и 0,19% двумя неделями ранее. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата в среду, 20 ноября.

С начала ноября рост цен составил 0,79%, с начала года — 7,41%. По данным Минэка, на 18 ноября инфляция в годовом выражении составила 8,68%.

Темпы роста цен в сегменте продовольственных товаров составили 0,73%, а в сегменте непродовольственных товаров — 0,12%. Что касается регулируемых, туристических и бытовых услуг, то здесь темпы роста цен снизились до 0,25%, говорится в сообщении Минэка.

За указанный период, в частности, увеличилась стоимость таких продуктов, как сливочное масло (+1,4%), твердые, полутвердые и мягкие сыры (+1,3%), подсолнечное масло (+1,2%), мороженая рыба (+1,1%), а также пастеризованное молоко, сметана и куриные яйца (+0,9%), сообщает Росстат. Плодоовощная продукция подорожала на 4,1%. В том числе выросли цены на огурцы (11,3%), помидоры (6,%), белокочанную капусту (4,7%), лук репчатый (4,4%), картофель (3,8%), свеклу (1,6%), морковь (1,3%), бананы (1,2%), яблоки (1%). Стоимость мясных и овощных консервов для детского питания, а также гречневой крупы снизилась на 0,2%.

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