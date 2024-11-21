Минтруд: на лечение и реабилитацию раненых бойцов СВО предусмотрено 3 млрд рублей

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На восстановительное лечение участников спецоперации в реабилитационных центрах в бюджете Социального фонда заложено порядка 3 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова.

«Впервые мы предусмотрели в бюджете фонда расходы в размере 3 млрд рублей на то, чтобы наших участников СВО в наших реабилитационных центрах Социального фонда России, напомню, их 12, у них появляется теперь возможность получить санаторно-курортное лечение, медицинскую реабилитацию», — сказал он на пленарном заседании Госдумы.

Замминистра уточнил, что будет оплачен проезд на реабилитацию не только бойцов СВО, но и тех, кто будет их при необходимости сопровождать, пишет агентство.

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