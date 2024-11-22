Власти Багратионовска решили продать землю рядом с замком Прейсиш-Эйлау

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Власти Багратионовска решили продать землю рядом с замком Прейсиш-Эйлау

Администрация Багратионовского муниципального округа решила продать 50,2 тыс. кв. м. земли, которая расположена неподалеку от замка Прейсиш-Эйлау. Информация размещена в ГИС «Торги».

Земельный участок с кадастровым номером 39:01:000000:2039 площадью 50200 кв. м. отнесён к категории СХ-3 (зона сельскохозяйственного использования из земель населенных пунктов) с видом разрешённого использования — «благоустройство территории». Часть земельного участка, согласно документации, попадает в водоохранную, а также в прибрежную зоны реки Майская. Допустимых параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства не установлено. Первоначальная цена участка объявлена в размере 881,2 тыс. рублей.

Согласно данным портала, аукцион пройдет 24 декабря 2024 года.


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